Люди не могли вызвать скорую: Геращенко назвал перебои со связью на Донбассе 'частью плана России'. Фото

В ночь на 18 февраля у жителей части Луганской и Донецкой областей исчезла связь одного из трех мобильных операторов региона "Vodafone". Это стало частью целенаправленной диверсии со стороны пророссийских оккупантов и привело к тому, что люди оказались буквально в изоляции.

Абоненты заблокированного оператора не могли позвонить в скорую помощь, обратиться в полицию и просто связаться с близкими людьми. Об инциденте сообщил экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook.

Он указал, что по факту совершения диверсии возбуждено уголовное производство и проводятся оперативно-следственные действия. Благодаря работе аварийной службы, работавшей на протяжении ночи, наладить линию связи удалось уже к рассвету.

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"Но мы должны понимать, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше. И не только на сетях оператора Vodafone, а других операторах связи. Все это является частью плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине", – подчеркнул Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны пояснили многократное нарушение "режима тишины" желанием РФ спровоцировать солдат ВСУ к началу глубокой эскалации. Для этого оккупант не колебался, обстреливая мирные зоны, включая детский сад и школу.