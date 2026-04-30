'Люди хотят быть готовыми к вызовам': Забуранная инициировала ряд форумов по энергоподготовке

В Украине продолжается война, а значит традиционные подходы к подготовке к зиме не работают, а тем временем украинцы стремятся быть готовыми к возможным вызовам. Об этом заявила народный депутат Леся Забуранная во время форума-диалога "Развитие ОСН: Закон. Ресурсы. Энергонезависимость", подчеркнув необходимость децентрализации энерго- и теплообеспечения.

"В феврале мы начали такие площадки, форумы, диалоги о том, как выстроить стратегию подготовки к следующему отопительному сезону с учетом, что все же война, к величайшему сожалению, продолжается. И мы должны понять, что традиционные подходы не работают - нам нужно делать децентрализацию энерго- и теплообеспечения", - убеждена депутат.

Для этого, по ее словам, важно определиться, что для более эффективной подготовки к зиме должна делать власть на государственном уровне, на местном.

"Также необходимо понять, как собственно активное население, ОСМД, ЖСК, ОСН могут привлекаться к различным программам и соответствующим образом помогать своим домам быть более подготовленными к зимнему сезону. Мы видим запрос людей услышать о возможностях и быть готовыми к вызовам", - констатировала Леся Забуранная.