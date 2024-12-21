Люди, эвакуированные из прифронтовых территорий в Одессу, получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Одессе продолжается выдача помощи людям, которые недавно эвакуировались с прифронтовых территорий. Фонд Рината Ахметова передал для них тысячу наборов. Выдачи осуществляются в гуманитарном центре "Гостиная хата" для тех, кто зарегистрировался в городе, как ВПЛ в сентябре-октябре 2024 года.

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В состав каждого набора входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.