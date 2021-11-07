Людей по всему миру призвали принять участие в марафоне, чтобы напомнить о войне на Донбассе. Видео

7 ноября, в день знаменитого на весь мир Нью-Йоркского марафона, начался еще один забег – тоже в Нью-Йорке – "Марафон, который никто не хочет бежать". В украинском поселке, расположенном в Донецкой области, всего в километре от линии фронта.

Проект создан, чтобы привлечь внимание международного сообщества к российской агрессии на востоке Украины. С сегодняшнего дня каждый неравнодушный может принять участие в проекте и пробежать любую дистанцию в любом месте – и таким образом поддержать Украину. Начали марафон пять человек, чья жизнь неразрывно связана с войной: военный, волонтер, медик, военный журналист и переселенка. Они призывают приобщиться к забегу весь мир.

Видео дня

Продакшн mlnk.team, режиссер Слава Мельник.

"С каждым годом беговые марафоны приобретают массовую популярность. В марафонах Новой почты принимают участие до десяти тысяч человек одновременно. А в Нью-Йоркском марафоне — более пятидесяти тысяч бегунов со всего мира. Его широко освещают СМИ. Однако не все события привлекают такое внимание. Прошло семь лет с тех пор, как Россия оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Новая почта с 2014 года отправила на восток почти 250 000 гуманитарных грузов. Но для украинского народа это ежедневный марафон на выживание, бежать который без поддержки очень тяжело. Поэтому мы основали нью-йоркский марафон на линии фронта и назвали его "Марафон, который никто не хочет бежать", ведь никто не хочет войны. Надеемся, что мир выразит свою поддержку", – говорит соучредительница Новой почты Инна Поперешнюк.

“Помню, как впервые услышала взрывы. Я смотрела, как огоньки бегали туда-сюда над головой, а потом кто-то крикнул: "Ложись!" Я даже не поняла, что речь идет обо мне, что именно я должна ложиться. Секунд десять оглядывалась вокруг, а потом кто-то толкнул меня сзади, и я бросилась на землю. В эти минуты поняла: это серьезно, это война", — рассказала Евгения Белицкая, переселенка, директор Горловского института иностранных языков.

Чтобы поддержать Украину, каждый желающий может зарегистрироваться на марафоне на сайте marathonnoonewantstorun.org (страница проекта в Instagram: @marathonnoonewantstorun).

Преодолеть дистанцию можно где угодно и в любое время. Любое расстояние.

Каждый зарегистрировавшийся на марафон получит стартовый набор бегуна. Он будет содержать стартовый номер с фактами о войне, а также медаль с частицей использованной гильзы с востока Украины. Медаль – благодарность каждому, кто поддерживает украинцев в их ежедневном марафоне за жизнь и свободу. Участие в забеге бесплатное, а поддержка участников — бесценна.