Любовь во время войны: волонтер из Англии нашел свою судьбу в Украине и женился. Фото

В Запорожье поженились волонтер из Великобритании Джеймс Каприни и украинка Наталья Исакова. Они познакомились после начала полномасштабной войны – Каприни приехал в Украину, чтобы вступить в Интернациональный легион, однако впоследствии решил волонтерить и встретил здесь свою любовь.

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Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства юстиции. "Поздравляем молодоженов!" – написали представители ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Суспільне" передает, что с момента знакомства пары до того, как они обручились, прошло всего 10 месяцев. Оба они – волонтеры.

Впервые Исакова и Каприни встретились во Львове, куда украинка привезла своих детей. Сама она из Запорожья, поэтому именно в этом городе влюбленные официально стали мужем и женой.

Украинка призналась, что предложение мужчина сделал уже на третий день знакомства. Она сначала не восприняла это всерьез, думала, что Джеймс шутит. Пара начала жить вместе через месяц.

"У нас очень много общего, как оказалось. Он очень хороший и я его люблю. Он искренний, прямой, иногда очень прямой, но я с ним счастлива", – сказала она.

Каприни сказал, что его жена уникальная, она "отличается от всех людей", с которыми он общался.

"Она очень близка мне. Она принадлежит к той категории женщин, которые сильны изнутри. Она может за себя постоять. Она заботится за меня, она мне очень вкусно готовит и помогает со всем, что мне здесь нужно", – заявил волонтер.

Как писал OBOZREVATEL, 6 мая из российского плена вернулись 45 украинцев, среди которых были Илья и Екатерина – супруги, которые поженились на заводе "Азовсталь", когда оккупанты осадили город-герой Мариуполь.

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