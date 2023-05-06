Поженились на 'Азовстале': трогательные кадры возвращения украинских супругов из плена. Видео

В субботу, 6 мая, Украина вернула из российского плена еще 45 наших защитников. Среди вернувшихся домой – украинские супруги Илья и Екатерина.

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Примечательно, что защитники Украины женились на легендарном комбинате "Азовсталь", когда оккупанты осадили город-герой Мариуполь. Трогательные кадры возвращения Ильи и Екатерина опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"- Илюшка, это ты?

- Да я, я

– Я не сплю? Ущипни меня!" – такой диалог состоялся между Ильей и его матерью.

Мама наконец-то услышала голос сына, который сегодня вернулся из плена с женой. Женились Илья и Катя на "Азовстале", после чего герои вместе прошли в плен.

"Бесценные моменты, четко указывающие, за что мы боремся : за наши семьи, за родную землю. И в этом наша сила – сила защитников и защитников!" – отметил Клименко.

Напомним, Украина 6 мая вернула из российского плена 45 украинцев. Среди них – 42 защитника и трое защитниц Мариуполя, 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. Одному из воинов удалось освободить из русского плена уже во второй раз.

26 апреля Украина смогла освободить из российского плена 44 украинца. Среди них – защитники Мариуполя, Херсонщины и Востока. Уволено было 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров, а также двух гражданских украинцев.

Среди уволенных были ранены, которых враг пытал в плену. Также удалось вернуть домой двух мужчин, чьих жен освободили из плена раньше.