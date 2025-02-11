'Любой добрый поступок меняет мир к лучшему': в Донецкой области спасатели освободили лебедей из ледяной ловушки. Фото

В Краматорском районе Донетчины спасатели освободили лебедей, оказавшихся в ледяной ловушке на водоеме. Птиц выпустили на свободу.

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Об этом 11 февраля сообщила прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ведомство также опубликовало фото с места происшествия.

"Донецкая область: в ледяной ловушке оказались лебеди, их освободили спасатели", – говорится в публикации.

В ГСЧС рассказали, что жители села Ильиновка Краматорского района увидели пару лебедей на водоеме и сразу вызвали чрезвычайщиков.

С помощью надувной лодки и спецоборудования спасатели освободили птиц и выпустили на свободу.

"Любой добрый поступок меняет мир к лучшему! Заботьтесь об окружающей среде и ее жителях", – призвали в ГСЧС.