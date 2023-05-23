Любил хвастаться фото в вышиванке: в сети рассказали о бизнесмене-изменнике из Мелитополя, который кормит оккупантов. Видео

Известный на весь Мелитополь бизнесмен Антон Лукьянов перешел на сторону оккупантов. Он систематически кормит российских солдатов.

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Об этом сообщает Telegram-канал "РИА-Мелитополь". Примечательно, что предатель ранее любил устраивать фотосессии в украинских вышиванках и рассказывал всем, как любит Украину.

"Этот бывший руководитель успешной компании "Мелитопольская черешня" вместе со своей супругой-художницей Аксаной Власенко любил организовывать богемные вечеринки для богатых: всякого рода конкурсы красоты и презентации журнала "Самые красивые женщины Мелитополя", – говорится в сообщении.

В 2019 году Лукьянов завершил свою карьеру в выше упомянутой компании.

"Почти 3 года Лукьянов нигде не работал – готовился встречать с хлебом солью "братиков". Все эти годы, как теперь выясняется, он строил планы, как будет отбирать то, что создавалось другими десятилетиями. О дате захода оккупантов в Мелитополь Лукоянов, ясное дело, прекрасно знал и действовал по четко разработанному плану", – говорится в сообщении.

За верную службу на благо РФ оккупанты наградили Антона Лукоянова козырной должностью первого заместителя начальника отдела так называемой "Торгово-промышленной палаты Запорожской области" (ТПП).

Помимо всего, он регулярно поставлял продукты питания для российских захватчиков.

Ранее сообщалось, что российские власти крайне недовольны запорожским гауляйтером Евгением Балицким. Ему было поручено задание, с которым он не справился, – отобрать и предоставить кандидатов от "Единой России" для участия в выборах в законодательное собрание Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, у назначенного Россией гауляйтера временно оккупированной части Запорожской области предателя Евгения Балицкого появился новый советник. Им оказался одиозный экс-министр образования и науки времен беглого президента Виктора Януковича Дмитрий Табачник.