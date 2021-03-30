Ляшко запевнив, що в Україні можуть робити до 4 млн щеплень на місяць

В Україні можуть робити до чотирьох мільйонів щеплень від коронавірусу (COVID-19) на місяць за наявності препарату.

Про це в ефірі українського ТБ заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він вказав, що таку кількість щеплень можуть зробити мобільні бригади медиків.

"Спокійно мобільними бригадами і в кабінетах щеплень ми можемо робити 3,5-4 млн щеплень на місяць", – запевнив Ляшко.

Однак він додав, що такі темпи вакцинації залежатимуть від поставок вакцин в Україні.

"Якщо у квітні будуть поставки, в травні ми спокійно будемо робити 3 млн щеплень на місяць", – сказав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 29 березня, щеплення від коронавірусу отримали 14 432 особи. З них одна людина була вакцинована другою дозою. Водночас у Польщі вакцинацію завершили вже близько двох мільйонів жителів.