Ляшко: Украина получит дополнительный миллион доз вакцины Pfizer до конца июня
Украина получит дополнительный миллион доз вакцины от коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.
Препарат поставят в страну траншами до конца июня 2021 года. Об этом 30 марта сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Мокрик по живому".
"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", – сказал он.
Кроме того, в ближайшие несколько недель в рамках COVAX Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer. В страну ее привезет ЮНИСЕФ, отметил Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов объяснил украинцам, что первую и вторую прививки необходимо делать вакциной одного производителя.