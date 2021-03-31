Ляшко: Украина получит дополнительный миллион доз вакцины Pfizer до конца июня

Украина получит дополнительный миллион доз вакцины от коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

Препарат поставят в страну траншами до конца июня 2021 года. Об этом 30 марта сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Мокрик по живому".

"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", – сказал он.

Кроме того, в ближайшие несколько недель в рамках COVAX Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer. В страну ее привезет ЮНИСЕФ, отметил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов объяснил украинцам, что первую и вторую прививки необходимо делать вакциной одного производителя.