Ляшко объяснил, когда вакцина против COVID-19 начинает действовать

После вакцинации препаратом AstraZeneca иммунитет от коронавируса появляется на 22 день. Он будет защищать 90 дней, а затем потребуется повторная прививка.

После этого человек получит гарантированный иммунитет на год. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины и главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"После вакцинации должно пройти определенное время для формирования иммунитета. В данном конкретном случае препаратом AstraZeneca – это 22 дня, и мы выходим на уровень, который прописан в инструкции производителя. Вот здесь начинается максимально гарантированная защита, которая длится до 90 дней и далее требует бустерного введения, чтобы ее еще поддержать", – сообщил Ляшко.

Он объяснил, почему говорит об иммунитете от коронавируса всего на год.

"Потому что исследования продолжаются и мы будем видеть, сколько держит иммунитет после вакцинации против COVID -19, не будет ли происходить мутация, которая будет влиять, и не надо ли нам дополнительно возобновлять компании иммунопрофилактики".

Главный санитарный врач также рассказал, что он заболел на 11 день после получения прививки, но благодаря вакцине у него было легкое течение болезни.

"Заболев на 11 день после вакцинации, болезнь у меня протекала легко. Один день я имел температуру до 38, на второй день я поехал сдавать тест уже без нее. Всех остальных симптомов не было. Я пил много воды и, можно сказать, находился на самоизоляции, а не болел коронавирусной болезнью", – сказал заместитель главы Минздрава.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, рассказал, кого в Украине будут вакцинировать от коронавируса первыми партиями препаратов компаний Pfizer и Coronavac.