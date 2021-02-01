Ляшко объяснил, как выбирали украинцев, которых первыми вакцинируют от COVID-19

В Украине список граждан, которые могут в первую очередь претендовать на прививку против коронавируса, формировали по критерию групп риска. А больше всего рискуют подхватить COVID-19, считают в Минздраве, именно медицинские работники.

На основе этого была составлена дорожная карта по иммунопрофилактике, которая предусматривает пять этапов. Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН.

"К первому этапу попали медицинские работники, поскольку их защита – это приоритет государства для того, чтобы было кому спасать жизни украинцев, которые не получили доступ к вакцинации. И чтобы спасать жизни граждан от других болезней, которые, к сожалению, не ушли в отпуск", – отметил он.

Вторыми после медиков к первой группе риска отнесли граждан пожилого возраста – из-за высокого процента (почти 70%) инфицирования коронаирусом людей старше 60 лет и летальных случаев среди них от этой болезни. По словам Ляшко, в этой группе прежде всего прививки получат те, кто имеет хронические болезни, влияющие на ход COVID-19.

"Именно по такому этапу и будут начинаться прививки. Например, приехала первая вакцина, она используется для медицинских работников. Затем социальные учреждения: как работники, так и люди, которые находятся там. И, прежде всего, военнослужащие, защищающие границы нашей страны. Мы их также защищаем, поскольку это элемент национальной безопасности", – пояснил заместитель главы Минздрава.

По его словам, далее рассматривается возможность начала сразу двух этапов вакцинации. Это в случае, если страна получит два препарата одновременно.

"Надеемся, что в ближайшее время COVAX озвучит, вошла ли Украина к первой волне получения иммунобиологических препаратов для вакцинации населения. Речь идет о мРНК-вакцине Pfizer", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, а этом же интервью Виктор Ляшко объяснил, как украинцы смогут записаться на вакцинацию против коронавируса.