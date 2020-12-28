Ляшко назвал дату возвращения Украины к привычной жизни после COVID-19

К нормальной жизни после коронавируса Украина начнет постепенно возвращаться весной 2021 года.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24". По его прогнозу, соответствующий процесс может начаться с апреля следующего года.

Однако полностью избавиться от противоэпидемических ограничений и жестких карантинов для предотвращения распространения коронавирусной болезни не удастся, считает он.

О реальности появления новых штаммов коронавируса в Украине, Ляшко сказал так:

"Коронавирус с момента его обнаружения уже имеет около 12 тысяч мутаций. Это ожидаемое явление для эпидемиологов и вирусологов. Больше всего мне бы хотелось, чтобы рядом с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни... Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать. Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху – вещи, которые могут начаться, если люди будут пренебрегать иммунопрофилактикой".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, строгий карантин с 8 до 24 января в Украине введут в любом случае из-за прогнозируемого увеличения количества больных COVID-19 после новогодних и рождественских праздников.

К тому же перед медицинской системой появится еще один вызов – сезонный рост заболеваемости гриппом, подчеркнул он.