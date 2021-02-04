Скандальный львовский стендапер сочинил издевательский анекдот о Небесной Сотне. Видео

Скандально известный львовский стендапер Владислав Болотников во время выступления рассказал неоднозначный анекдот о беглом экс-президенте Викторе Януковиче, который хотел "разменять Небесную Сотню".

Шутку парня записали на камеру. Теперь его хотят наказать за глумление над Героями Майдана. Соответствующий пост появился в Facebook-аккаунте "Суспільство майбутнього Львів" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В сети утверждают, что эту шутку стендапер рассказывает уже не первый раз. Более того, в сентябре 2020 года парень оскандалился из-за футболки с надписью "СССР", которую он засветил в одном из заведений Львова.

"Как мы видим, случайностей не бывает. Эти люди, которые осмеливаются надевать одежду с оккупационной коммунистической символикой, четко все осознают, и, как правило, оказываются людьми, для которых Украина и борьба за нее не является ценностью, а лишь объектом для насмешек и несмешных шуток. И бесспорно, что мы будем добиваться получения этим уродом необходимого срока заключения", – написали в организации.

Как видно на видео выступления, шутка Болотникова о Небесной Сотне вызвала неоднозначную реакцию публики.

"Заходит как-то, значит, Янукович в бар и говорит бармену: "Разбей мне, пожалуйста, сотню". А ему бармен отвечает: "Ну, а Сотня же Небесная", – сказал юморист со сцены.

Когда и где именно был снят этот ролик, не уточняется.

Как писал OBOZREVATEL, ранее от ведения эфиров на телеканале "Киев" отстранили актера и юмориста Вячеслава Соломку, который в шуточном видео высмеял "украинские" слова. В медиа извинились за поступок артиста.