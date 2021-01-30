Ведущего Соломку отстранили от эфира после 'шуток' об украинском языке

Актера и телеведущего Вячеслава Соломка, который недавно в шуточном видео высмеял "украинские" слова, отстранили от ведения эфиров на телеканале "Киев".

В медиа извинились за поступок артиста и заверили, что в эфир ведущий выходить не будет. Телеканал уточнил, что во время военной агрессии на Донбассе, которую ведет Россия против Украины, шутки неуместны.

"В условиях гибридной информационной войны, а также военной агрессии на Донбассе, которую ведет Россия против Украины, неудачные шутки относительно украинского языка, его отдельных слов или фонетики неуместны. Мы также осознаем негативную нравственную сторону этих видеозаписей. Отснятые кадры затрагивают чувствительную тему для многих украинцев и могут трактоваться двусмысленно, что должен был предвидеть автор видео. Поэтому пока Вячеслав Соломка отстранен от ведения эфира", – говорится в открытом письме.

Кроме того, ролики в TikTok, где Соломка высмеял украинский язык, сам артист позже удалил. Пользователи сети негативно высказались на счет шуток телеведущего Facebook и верят, что после этой ситуации "он вынесет какой-то урок".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский блогер попал в скандал с "1+1". Как сообщил Андерсон, на его страницу поступило сразу три жалобы от представителей телеканала из-за нарушения авторских прав.