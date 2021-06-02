Львовский школьник погиб из-за селфи на водопаде во время экскурсии, двое учителей в больнице

В среду, 2 июня, на Львовщине погиб ученик шестого класса во время школьной экскурсии на водопад Каменка в национальном природном парке "Сколивские Бескиды". 12-летний мальчик сорвался с высоты при попытке сделать селфи и упал в воду.

О несчастном случае со львовским школьником сообщило Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области на своей странице в Facebook. Трагедия произошла около 12:00.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, двух учителей, которые сопровождали учеников на экскурсии, доставили в больницу города Сколе.

Классного руководителя погибшего шестиклассника госпитализировали с сердечным приступом. В то же медицинское учреждение доставили другого учителя, который пытался спасти мальчика. Его госпитализировали с переохлаждением.

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Ученики львовской школы №82 вместе с учителями и родителями отправились на экскурсию к водопаду, который находится в селе Каменка Стрыйского района. По словам очевидцев, один из мальчиков сорвался со скользкого камня при попытке сфотографировать себя на фоне водопада.

И хотя опасные участки ограждены, мальчик перелез через ограду в поисках лучшего ракурса. Школьник поскользнулся и упал в воду, но зацепился ногой за корень дерева.

На место происшествия вызвали медиков и сотрудников ДСНС.

Спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился ребенок. Они освободили мальчика и с помощью специальных веревок вытащили на берег и передали медикам, которые констатировали смерть.

По факту гибели ребенка будет проведено расследование. Предварительные данные указывают на то, что мальчик, вероятно, захлебнулся. Окончательные причины смерти установят эксперты.

Мэр Львова Андрей Садовый выразил соболезнования родителям погибшего школьника.

Напомним, на Черниговщине 16-летний парень погиб при попытке сделать селфи на крыше поезда.

Также OBOZREVATEL писал, что в Киеве парень получил ожоги во время селфи на крыше электропоезда.