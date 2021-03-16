Львовская область стала лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине: данные по областям
За минувшие сутки, 15 марта, Львовская область стала лидером по приросту больных коронавирусом. В регионе заразились 1065 человек.
Следом в статистике оказались город Киев, Винницкая, Одесская и Харьковская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.Больше всего больных зарегистрировали в:
Львовской области – 1065;
городе Киев – 999;
Винницкой области – 924;
Одесской области – 728;
Харьковской области – 596.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине за минувшие сутки, 15 марта, прививку от коронавируса сделали 8928 человек. С начала кампании вакцинации были привиты 62 083 украинца.