Львов подписал меморандум с ОО ''Мечта детей Украины'' о помощи семьям погибших Героев

Львов стал первым городом, с которым официально заключен Меморандум о сотрудничестве между ОО "Мечта детей Украины", возглавляемым волонтером Даной Яровой, и городским советом. Меморандум предусматривает сотрудничество по поддержке семей павших воинов.

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Совместные усилия будут направлены на защиту прав детей, поиск путей комплексного решения проблем таких семей, налаживания взаимодействия государственных органов власти с общественными организациями и эффективного обеспечения нуждающихся в помощи семей.

"Очень много семей потеряли своих родных, много ожидают родных. Сотрудничая, мы сможем точечно помогать каждой семье, которая в этом нуждается", – отметил председатель Львовского городского совета Львова Андрей Садовый.

Он подчеркнул, что все, что возможно сделать за счет госбюджета, будет сделано, но участие общественных организаций в помощи семьям, в привлечении дополнительных средств крайне необходимо.

"Если член семьи, воевавший, погиб, должна быть опека для такой семьи", – сказал Андрей Садовый.

При подписании Меморандума председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая поблагодарила мэра за поддержку и отметила, что крайне важно, чтобы органы местного самоуправления совместно с общественностью помогали семьям и стали надежной защитой для родных военнослужащих в тылу.

"Наша общая задача – стать опорой для семей украинских воинов, которые положили свою жизнь за нашу безопасность, тепло и благополучие. Прекрасно, что городские власти понимают это. Понимает, что сегодня мы, как общество, должны вкладывать максимум поддержки в таких детей. Именно поэтому "Мечта детей Украины" объединяет и консолидирует усилия с органами местного самоуправления", – отметила Дана Яровая.