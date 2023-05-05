Лунное затмение: в Украине наблюдается редкое астрономическое явление. Фото

Сегодня, 5 мая, вечером в Украине можно наблюдать необычное астрономическое явление. В небе виднеется лунное затмение.

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OBOZREVATEL поделился фотографиями необычного месяца. В следующий раз мы сможем наблюдать подобное только в 2042 году (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

Лунное затмение – это небесное явление, которое возникает, когда Луна находится в тени или полутени Земли, при условии, что Земля находится между Солнцем и Луной.

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото северного сияния, которое неожиданно увидеть украинцы вечером 23 апреля.

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