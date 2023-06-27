Лук по цене квартиры: в Днепре домохозяйка вышла в люди в одежде стоимостью 61 200 евро. Видео

В Украине сейчас активно обсуждают новое видео известного блогера Николаса Кармы, в котором он спрашивает прохожих о стоимости их одежды. Один из нарядов, представленных девушкой из Днепра, вызвал значительный интерес у украинцев.

Видео дня

Об этом стало известно из его Tik-Tok-аккаунта. Общая стоимость лука — 61 200 евро.

Речь идет о девушке, которая посетила благотворительное мероприятие, одетая в роскошное наряде. Описание наряда следующее:

платье — около 800 евро;

сумочка — 9900 евро;

сандали — 1500 евро;

часы — 15000 евро;

сережки и браслет — 12000 евро;

другие аксессуары — ~ 22000 евро.

Общая стоимость лука — 61 200 евро.

Важно отметить, что девушка подчеркнула, что является домохозяйкой.

В комментариях многих пользователей возмутила цена образа девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, даже с минимальным бюджетом можно создать изысканный и дорогой образ, если знать несколько простых секретов, считают стилисты. В частности, внимание лучше обратить не на бренд, а на фасон, крой, цвет и материал.

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