Лук по цене квартиры: в Днепре домохозяйка вышла в люди в одежде стоимостью 61 200 евро. Видео
В Украине сейчас активно обсуждают новое видео известного блогера Николаса Кармы, в котором он спрашивает прохожих о стоимости их одежды. Один из нарядов, представленных девушкой из Днепра, вызвал значительный интерес у украинцев.
Об этом стало известно из его Tik-Tok-аккаунта. Общая стоимость лука — 61 200 евро.
Речь идет о девушке, которая посетила благотворительное мероприятие, одетая в роскошное наряде. Описание наряда следующее:
- платье — около 800 евро;
- сумочка — 9900 евро;
- сандали — 1500 евро;
- часы — 15000 евро;
- сережки и браслет — 12000 евро;
- другие аксессуары — ~ 22000 евро.
Общая стоимость лука — 61 200 евро.
Важно отметить, что девушка подчеркнула, что является домохозяйкой.
В комментариях многих пользователей возмутила цена образа девушки.
Как сообщал OBOZREVATEL, даже с минимальным бюджетом можно создать изысканный и дорогой образ, если знать несколько простых секретов, считают стилисты. В частности, внимание лучше обратить не на бренд, а на фасон, крой, цвет и материал.
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