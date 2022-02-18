Как выглядеть дорого в 2022 году: названы 9 простых секретов

Даже с минимальным бюджетом можно создать изысканный и дорогой образ, если знать несколько простых секретов, считают стилисты. В частности, внимание лучше обратить не на бренд, а на фасон, крой, цвет и материал.

Конечно, лучше не забывать и о трендах, однако модные эксперты считают, что чем проще образ, тем больше шансов произвести впечатление элегантности. Специализированное издание Who What Wear собрало 9 советов от стилистов по поводу гардероба (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бежевый цвет

Ненавязчивый беж в образе всегда выглядит стильно и уместно на любое мероприятие или обычную прогулку. Его особенность – легкое комбинирование с другими цветами.

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Громадные сумки

Большие сумки стали новым трендом сезона. Эксперты подчеркивают, что многие верят в миф о том, что чем больше аксессуар, тем он дороже, поэтому советуют обратить внимание на эту модную тенденцию.

Больше кожи

Кожаная обувь, перчатки, куртки, сумки, ремни и другие элементы всегда считались частью гардероба состоятельных людей, ориентирующихся на качество. В наше время можно найти, безусловно, более дешевые заменители, которые также придадут роскоши наряду.

Свободная одежда

Стилисты считают, что облегающий костюм или юбка – давно не об элегантности. В этом году богатые девушки выбирают комфорт в свободных силуэтах, говорят они.

Оверсайз жакет

Прекрасная альтернатива обычной куртке или кардигану, которая придаст строгости образу – оверсайз жакет. Он не только более практичен в носке, но и выгодно выделяется на фоне других моделей.

Стильный трикотаж

В течение нескольких сезонов мягкие, уютные и комфортные вязаные вещи не перестают пользоваться спросом. Главное – подобрать не заезженный силуэт и убедиться, что вещь выглядит качественной.

Сапоги

На уровне с классическими шпильками пара сапог будет одной из самых актуальных моделей обуви в этом сезоне. Они могут придать даже простому наряду "дорогого" внешнего вида.

Однотонность

Одежда, подобранная по цвету, создает совершенный образ и минимизирует вероятность неудачного комбинирования, считают специалисты. Выбирая один оттенок, можно смело экспериментировать с аксессуарами, макияжем и не бояться выглядеть глупо.

Пальто

Стильной и изысканной альтернативой пуховику станет удлиненное пальто из качественного материала – шерсти или кашемира.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие вещи следует приобрести весной этого сезона. Некоторые трендовые элементы могут удивить девушек своей смелостью и яркостью.