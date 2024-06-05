Луганчане в Черкассах получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

В Черкассах идет выдача помощи. Она предназначена для вынужденных переселенцев из Луганской области, относящихся к наиболее незащищенным категориям. Фонд Рината Ахметова передал тысячи продуктовых наборов. Получить помощь можно в местном хабе для ВПЛ из Луганской области.

В каждом продуктовом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.