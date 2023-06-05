'Лучший сын, брат, друг': в сети рассказали о погибшем морпехе с Харьковщины. Фото

В Харьковской области простились с радиотелефонистом батальона морской пехоты ВСУ Юрием Пивоваром, погибшим 30 мая. В сентябре воину должно было исполниться 38 лет.

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Его жизнь оборвалась возле села Покровка на Днепропетровщине. О защитнике рассказали в Слобожанском поселковом совете (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Безжалостная война продолжает уносить жизни лучших сыновей Украины. Слобожанский поселковый совет с глубокой грустью сообщает о гибели нашего земляка – военнослужащего Пивовара Юрия Александровича", – говорилось в посте о смерти воина.

Отмечается, что он родился 04.09.1985 года в поселке Андреевка (ныне Изюмский район). В 1989-м его семья переехала жить в Слобожанское. Там он окончил местный лицей №2, после чего учился в Харьковском автодорожном институте.

Мужчина работал помощником бурильщика на АО ГП "Укргаздобыча". Во время полномасштабной войны, 5 июня 2022-го встал на защиту страны.

Служил радиотелефонистом отделения связи взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты воинской части А0216 (35-я отдельная бригада морпехов), был матросом.

2 июня защитника Юрия Пивовара провели в последний земной путь в родном крае. Прощание прошло возле Слобожанского Дворца культуры. У него остались родители и брат.

"Погиб лучший сын, брат, дядя, друг… Сочувствуем родным. Вечная слава Герою!" – отметили в Слобожанском поселковом совете.

Как сообщал OBOZREVATEL, война с оккупантами унесла жизнь 36-летнего матроса Владимира Вавелюка. Воин ВМС ВСУ с Волыни погиб на Донтчине.

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