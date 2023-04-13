Лучшие способы почистить серебро дома: поможет даже куриное яйцо

Серебряные изделия никогда не выходят из моды. К сожалению, этот металл со временем темнеет и покрывается неприглядным налетом. Чтобы любимые аксессуары или другие серебряные предметы продолжали радовать вас своим блеском и красотой, важно знать, как можно вернуть им первозданный вид. Наиболее эффективны в этом домашние методы.

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Польское издание Interia Porady рассказало о четырех проверенных способах чистки серебра в домашних условиях. Во всех используют простые ингредиенты, которые всегда находятся под рукой.

Важно: для замачивания серебряных изделий не используйте металлическую посуду – здесь лучше подойдут стеклянные или пластиковые миски.

Как почистить серебро уксусом

В миску или другую глубокую посуду налейте стакан теплой воды и добавьте в нее столовую ложку уксуса. Замочите в растворе ваши серебряные изделия и оставьте там на полчаса. Если за это время серебро очистится не полностью, "ванну" придется продолжить. Когда эффект будет удовлетворительным, протрите серебряные изделия мягкой тканью.

Полезно знать: для усиления эффекта в раствор можно добавить чайную ложку пищевой соды.

Как почистить серебро зубной пастой

Для этого следует использовать только зубную пасту без микрогранул – их абразивное действие может повредить поверхность изделий.

В самом простом варианте нанесите пасту на проблемные места и оставьте на несколько минут. Промойте водой и отполируйте фланелевой тканью.

Если налет тяжело удалить, можно нанести пасту на зубную щетку и осторожно потереть серебро. Преимущество этого способа в возможности добраться до всех уголков изделия. Однако тереть щеткой нужно очень деликатно, чтобы не поцарапать поверхность.

Как почистить серебро пастой из картофельной муки

Высыпьте в сосуд два стакана картофельной муки, добавьте пол стакана холодной воды. Интенсивно перемешайте до получения густой пасты.

Полученным средством почистите серебряные изделия – оно уберет неприглядный налет и отполирует поверхность до блеска.

Таким количеством смеси можно почистить все столовое серебро. Если вам не нужно столько пасты, то приготовьте меньше, сохраняя пропорцию.

Как почистить серебро белком куриного яйца

Аккуратно отделите белок от желтка и взбейте до пышной массы, так как вы делаете это, когда готовите безе. Выложите взбитый белок на серебряный предмет, который собираетесь чистить, и потрите его тряпкой. После этого промойте чистой водой, высушите и наслаждайтесь его блестящим видом.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как чистить медную посуду.