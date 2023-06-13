'Лучше уничтожать сами установки': в Воздушных силах рассказали, какие ракеты сбивать тяжелее всего

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Воздушной обороне тяжело уничтожить баллистические ракеты Х-35У, запускаемые из Брянской области. По его словам, лучше уничтожить сам ракетный комплекс "Бал".

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Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев". Накануне российские оккупанты перебросили в Брянскую область береговые ракетные комплексы "Бал".

Ими они планируют обстреливать украинские города на севере страны. Примечательно, что ракеты, стоящие на вооружении этого БРК, имеют дальность до 500 км.

По словам Игната, украинской ПВО будет тяжело уничтожить эти ракеты, поэтому лучше ликвидировать сами установки.

"Конечно, эти ракеты летят быстро и реагировать на них тяжело какими-то другими средствами. Комплексы, которые способны перехватывать баллистику, могут с ними справляться. Зенитные комплексы – тяжело. Лучше уничтожать сами установки, а не ракеты", – сказал он.

Стоит отметить, что установка принадлежит 11-й береговой ракетно-артиллерийской бригаде войск Черноморского флота РФ с местом дислокации в поселке Уташ Краснодарского края.

Хотя этот дивизион предназначен для поражения кораблей, БРК "Бал" получил такую же дальность и возможность стрельбы по сухопутным целям, как и береговой ракетный комплекс "Бастион", применяющий сверхзвуковую ракету "Оникс".

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня Россия устроила новую атаку на Украину.

Сообщалось о минимум двух прилетах в Харькове. Но особенно сильно во время атаки пострадал Кривой Рог: там российская ракета прилетела в 5-этажку. По состоянию на 13:00 сообщалось, что в результате удара по Кривому Рогу погибли 10 человек. Через час, когда поисково-спасательные работы были завершены, количество погибших увеличилось до 11 человек.

В минобороны РФ свое очередное военное преступление назвали "ударами по военным объектам" и заявили, что "все цели были поражены".