'Лубныгаз' попросили проверить Мосийчука из-за взрыва: экс-нардеп ответил

АО "Лубныгаз" обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить причастие ко взрыву на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.

В компании считают, что экс-чиновник не первый год пытается захватить их. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе "Лубныгаза".

По словам представителей компании, Мосийчук первым сообщил о взрыве на газопроводе, когда об этом еще никто не знал.

Кроме того, в пресс-службе напомнили о заключении экс-нардепа по обвинению в терроризме. Также они добавили, что у мужчины есть мотив, так как он якобы хочет захватить "Лубныгаз" и у него есть "опыт осуществления диверсии".

Стоит отметить, что сам Мосийчук решил ответить на обвинения газовой компании и написал соответствующий пост на странице в Facebook. Он согласился с тем, что взрыв на газопроводе произошел из-за диверсии, но причина вовсе не в этом.

"Под крышеванием АО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах, которые создал и крышует директор "Лубныгаза", гражданин РФ Максим Дунин", – сказал экс-депутат.

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