'Лубнигаз' попросили перевірити Мосійчука через вибух: екснардеп відповів

АТ "Лубнигаз" звернулося до правоохоронних органів з проханням перевірити причетність до вибуху на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука.

У компанії вважають, що ексчиновник не перший рік намагається захопити їх. Відповідну заяву зробили в пресслужбі "Лубнигазу".

За словами представників компанії, Мосійчук першим повідомив про вибух на газопроводі, коли про це ще ніхто не знав.

Крім того, в пресслужбі нагадали про ув'язнення екснардепа за звинуваченням у тероризмі. Також вони додали, що у чоловіка є мотив, так як він нібито хоче захопити "Лубнигаз" і у нього є "досвід здійснення диверсії".

Варто відзначити, що сам Мосійчук вирішив відповісти на звинувачення газової компанії і написав відповідний пост на сторінці в Facebook. Він погодився з тим, що вибух на газопроводі стався через диверсії, але причина зовсім не в цьому.

"Під кришуванням АТ "Лубнигаз" проходила несанкціонована врізка в магістраль з метою крадіжки газу і газоконденсату і подальшого продажу на своїх незаконних заправках в Лубнах, які створив і кришує директор "Лубнигазу", громадянин РФ Максим Дунін", – сказав ексдепутат.

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