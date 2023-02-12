Лубинец рассказал о деталях вывоза украинских детей из Австрии в РФ: институт омбудсмена так и не отреагировал

Член Европейского института омбудсмена Йозеф Зигеле из Австрии вывез на территорию РФ двух украинских детей, пребывавших в его стране как беженцы. В знак протеста украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец порезал собственный членский билет Европейского института и направил письмо руководителю по этому поводу с требованием осудить подобные действия.

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Однако в учреждении решили проигнорировать обращение украинского уполномоченного по правам человека и совершение одним из членов института преступления: похищения детей. Об этом Лубинец рассказал в интервью NV.

Некоторое время назад ему стало известно, что исполнительный секретарь Европейского института омбудсмена, представитель Австрии Йозеф Зигеле вывез на территорию РФ двух украинских детей из Луганщины. Дети находились в Австрии как беженцы на абсолютно законных основаниях. Однако Зигеле лично забрал их из Австрии и отвез в Россию.

"Это детки из Луганской области. Перед тем, как они попали в Австрию, они некоторое время находились во Львовской области. Были все письменные разрешения от их родителей, чтобы соответствующие органы Украины занимались их перемещением, чтобы они проживали в Австрии. Они официально, согласно со всеми конвенциями, были взяты на консульский учет в Австрии. И об этом было сообщено властям Австрии. Следовательно, дети находились там на законных основаниях", - отметил Лубинец.

Он отметил, что сейчас украинская сторона разбирается, как Зигеле вообще мог забрать украинских детей – и каким образом доставил их в РФ. Лубинец предполагает, что он лично вез их самолетом в Москву с пересадкой в Анкаре. А уже по прилету лично отдал детей представителям РФ.

"То есть, знаете, эдакая доставка по вызову украинских детей с территории Европы прямиком в Москву", - подчеркнул украинский омбудсмен.

Он рассказал, что узнав об этом вопиющем случае, сразу обратился как член Европейского института омбудсмена с официальным письмом к президенту этой организации, Драгону Милкову, омбудсмену Сербии. В письме Лубинец потребовал созвать заседание учреждения, чтобы обсудить произошедшее, а также исключить Зигеле из рядов организации. Также он поинтересовался позицией президента института по поводу похищения украинских детей австрийским омбудсменом.

"На первое письмо я не получил внятного ответа. Был послан такой ответ, что господин Зигеле, когда он это делал, то не был представителем этой организации. У меня возник такой риторический вопрос: ночью господин Зигеле является представителем этой организации, когда спит, а когда днем он физически забирает украинских детей, перевозит их в Россию, то он обычный гражданин Австрии?" – отметил Лубинец.

После такой отписки украинский омбудсмен направил в ЕИО еще одно письмо с более жесткими требованиями по осуждению подобных действий.

"На второе письмо я вообще получил какое-то странное письмо, неофициальное, по электронному адресу, что мне ответа не могут предоставить, потому что заблокирован рабочий компьютер. После этого понял, что президент этой организации Драго Милков поддерживает действия Йозефа Зигеле, а я находиться в рядах этой организации не могу. Я публично написал открытое письмо ко всем членам этой организации с предложением, просьбой, требованием выйти из рядов этой организации. Показал пример. Я публично разрезал членский билет", - отметил Лубинец.

Он поблагодарил тех коллег, кто уже поддержал его призыв.

"Я хотел бы поблагодарить омбудсменов Латвии, Литвы, которые уже вышли из этой организации. И я знаю, что сейчас готовится ряд других наших коллег, которые тоже будут выходить из этой организации. Считаю, что все, кто своими действиями могут в каком-то смысле поддерживать связь со страной-террористкой, должны тогда публично об этом говорить. И пусть общество их стран дает им оценку", –– заявил Лубинец.

Также он поблагодарил австрийские власти за быструю реакцию. В отличие от руководства ЕИО, где не смогли даже собраться на заседание для обсуждения ситуации, из Австрии после обращения Лубинца его известили, что по предоставленной им информации открыто уголовное производство, господину Зигеле приостановили адвокатское удостоверение. У него также действительно изъяли компьютерную технику, которая сейчас изучается.

"Я надеюсь, что Зигеле будет на скамье подсудимых, как человек, который непосредственно принял участие в похищении двух украинских детей. А именно так я трактую эту ситуацию. Он физически похитил украинских детей и передал их представителям страны-террориста РФ", - подчеркнул Лубинец.

Ранее стало известно, что 8 февраля Лубинец изрезал членский билет Европейского института омбудсмана и заявил о выходе из организации. Причиной столь беспрецедентного шага стало то, что член ЕИО из Австрии вывез в РФ украинских детей.

Также OBOZREVATEL писал, что Лубинец рассказал, что РФ придумала новую тактику, как затягивать обмен пленными. К предварительным рассказам о якобы отказах украинцев идти на обмен добавились басни об "обращениях сотен матерей", которые просят не отпускать их сыновей и дочерей, потому что в плену им, мол, "лучше", чем дома.