Окружение Владимира Зеленского всегда найдет такую возможность. На этот раз они решили не креативить, а действовать по пути позднего януковича — уничтожили билборды, которые ко Дню Независимости установила оппозиция. Вся крамола на этих билбордах заключалась в трех словах – "Армия. Язык. Вера".

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Владі це не сподобалось. Дивно, що замість цих слів там одразу ж не зʼявились інші — "какаяразница". Але річ у тім, що влада Зеленського на третьому році широкомасштабної війни зрозуміла (!?), що "какаяразница" зараз "не на часі" і вирішила осідлати патріотичний порядок денний.

Виявилось, що передвиборні гасло Петра Порошенка "Армія. Мова. Віра", які свого часу "95 Квартал" висміював, виявилось зараз вкрай затребуваним і актуальним. І влада не хоче віддавати таку благодатну і перспективну тему опозиції… Бо розуміє, що на своїх попередніх передвиборних гаслах і обіцянках вдруге вибори не виграє.

Але вдавати з себе патріотів і водночас нищити патріотичні гасла на білбордах лише тому, що їх встановила опозиція, це чергове свідчення того, що і світоглядно ці гасла їм чужі. Вони навіть не розуміють, що такими сокирними діями вкотре демонструють свою справжню суть. А ця суть полягає у тому, що їм ментально ближчій умовний янукович, при якому зривали чи замальовували білборди опозиції та нищили свободу слова. І цю суть неможливо сховати під екзотичною вишиванкою, яку на патріотичні свята останнім часом одягає президент Зеленський…