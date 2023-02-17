Лозинского решили заключить под стражу с возможностью внесения залога в 50 млн грн – САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила домашний арест, назначенный подозреваемому в получении взятки в размере 400 тысяч долларов бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Чиновник, требовавший взятку за "содействие" в заключении соглашения по закупке генераторов на почти 2 миллиарда гривен, суд решил взять под стражу.

Видео дня

Лозинский может выйти под залог, он установлен на уровне 50 млн грн. Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко, которого цитирует РБК.

Омельченко, представляющий сторону обвинения в суде, подчеркнул, что ВАКС удовлетворил апелляцию прокуратуры и изменил меру пресечения Лозинскому с домашнего ареста на содержание под стражей.

"Постановление следователя судьи отменено, апелляция наша удовлетворена. Сейчас его (Лозинского. – Ред.) будут вести в здание следственного изолятора", – рассказал прокурор.

Альтернативой содержанию под стражей определен залог в размере 50 млн. грн.

Напомним, 21 января стало известно о том, что сотрудники НАБУ пришли с обысками к и.о.министру развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. После обысков он был задержан по подозрению в получении взятки в размере 400 тысяч гривен. В такую сумму, по данным следствия, Лозинский оценил свои "услуги" по продвижению частной фирмы в получении контракта на закупку бюджетных средств генераторов на сумму 1,7 миллиарда гривен. Их собирались закупить по завышенным ценам. "Сэкономленные" 280 млн гривен должны были осесть в карманах участников коррупционной схемы.

Производство против Лозинского было открыто по двум статьям: злоупотребление властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды (ст. 364 Уголовного кодекса) и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ст. 368).

В Министерстве сразу же заявили, что чиновник-коррупционер будет уволен. Это было сделано на следующий день, 22 января.

24 января Лозинскому ВАКС избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест с электронным браслетом, тогда детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Лозинского с альтернативой 50 млн грн залога.

Также под стражу взяли предпринимателя, подозреваемого в передаче взятки Лозинскому.