'Ловить мигрантов по лесам': Бутусов заявил, что украинских курсантов без оружия отправят к границе с Беларусью

Украина может направить на границу с Беларусью сводные отряды курсантов из состава восьми высших учебных заведений страны. При этом, им якобы не выдадут вооружение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов cо ссылкой на собственные источники. По его словам, курсанты будут обеспечены зимней формой и средствами защиты.

При этом, по информации журналиста, курсанты не будут участвовать в опасных ситуациях.

"Граница большая, ничем не защищенная, в случае наплыва нелегальных мигрантов кому-то надо их ловить по лесам", – написал Бутусов.

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Он также отметил, что у родителей курсантов нет повода для беспокойства, поскольку обстановка на границе в Беларусью сейчас спокойная.

При этом Бутусов подчеркнул, что Польша со своей стороны будет усиливать границу войсками двух батальонов территориальной обороны и подразделения Погранстражи. Их общая численность – более 12 тысяч человек.

"Штатные беспилотные разведчики войск ТРО сосредоточены для контроля границы днем и ночью. Курсантов учебных заведений полякам присылать на границу не приходится", – написал он.

Также журналист добавил, что для экстренных действий на границе и усиления охраны приграничных районов должны применяться оперативные части Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Войска территориальной обороны ВСУ. У всех этих структур есть оперативный резерв.

"Почему тогда на практике в условиях очень простого кризиса отсутствуют мобильные резервы на границе? Почему ресурсов на вызов резервистов нет, а ресурсы на сборы курсантов находятся?" – написал он.

Отметим: вблизи польско-белорусской границы зафиксировали несколько десятков вооруженных силовиков. Они появились в районе населенного пункта Кузница. Всего зафиксировано перемещение около 25 человек в форме во главе с командиром.

О том, чем ситуация на белорусско-польской границе угрожает Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина собралась провести учения по территориальной обороне у границы с Беларусью. На них созывают владельцев травматического оружия.