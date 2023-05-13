Лондон поддержит Украину во время финала Евровидения, – Кличко

Столица Украины получила от мэрии Лондона сообщение о поддержке Украины перед финалом Евровидения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, сообщается на сайте главы столицы.

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"Киев получил от мэрии Лондона сообщение о поддержке Украины перед финалом Евровидения. В письме от столицы Великобритании говорится, что в разных местах по всему Лондону сегодня появится сине-желтая подсветка в знак поддержки Украины, – сообщил мэр. – А сторонники Евровидения объединятся, чтобы смотреть финал конкурса в официальной фан-зоне в парке Battersea. Поскольку Великобритания принимает песенный конкурс от имени Украины. Спасибо нашим британским друзьям за неукоснительную поддержку и помощь Украине и Киеву!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Лондона, в частности, рассказал о восхищении украинцами, которые продолжают противостоять российской агрессии.

"Лондон солидарен с народом Украины. Украинцы продемонстрировали невероятную силу и мужество, продолжая противостоять ужасной атаке Путина на их страну. И это правильно, что Великобритания уважает украинцев. Поскольку мы приветствуем гостей конкурса со всего мира от имени Украины", – подчеркнул мэр Лондона Садик Хан.

Напомним, что 67-й Песенный конкурс Евровидения от имени Украины принимает в этом году Ливерпуль.