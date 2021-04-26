Локдаун продлить на майские, поезда отменить: Бережнов сделал заявление

Эпидемия COVID-19 должна пойти на спад, но уже в ближайшее время она может разгореться с новой силой. Большую опасность представляют контакты людей на майские праздники и поездки на поездах.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Я бы на майские праздники еще больше ужесточил локдаун, потому что люди привыкли собираться и праздновать. Предприятия будут закрыты, нужно все закрыть", – заявил он.

По оценкам врача, локдаун, введенный в ряде городов и регионов, уже в скором времени принесет свои плоды.

" Эпидемия COVID -19 в Украине должна пойти на спад, потому что, пусть и худо-бедно, но благодаря карантину, локдауну какое-то разобщение людей есть, стало меньше общения, меньше контактов. Это скажется на интенсивности передачи вируса и процесс немного затихнет", – сказал он.

"Но как только мы восстановим контакты, процесс снова может возобновиться", – предупредил медик.

В этом контексте он заявил, что как врач не понимает, зачем следовало вводить дополнительные поезда на майские праздники, тем более в направлении на запад страны.

"Мне не понятно. Сколько десятков тысяч людей они ("Укрзалізниця", – Ред.) перевезут! Это же будет перемешивание! Вы посмотрите, что делается на западе. Не надо было ничего назначать, пусть все так и остается", – подчеркнул Бережнов.

Медик заявил, что в плане соблюдения карантинных ограничений Украине следует брать пример со стран Запада.

"Посмотрите, как ограничений придерживаются за рубежом. Пример – похороны принца Филиппа. Члены королевской семьи идут за гробом на определенном расстоянии, зашли в церковь, все надели маски и сели на расстоянии друг от друга", – напомнил врач.

Как писал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" запускает на майские праздники 11 дополнительных поездов. В МОЗ сообщили, что в Украине не намерены вводить новые карантинные ограничения на Пасху и майские праздники.