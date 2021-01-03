Карантины и пандемия не убили мировую экономику. Но здорово ее перекосили, конечно. Люди изменили образ жизни, кто-то вдруг стал зарабатывать больше, кто-то разорился. То есть завод по производству условных масок в плюсах, авиакомпания в минусах – и так далее по отраслям. Люди не стали меньше есть (на изоляции, конечно), не стали меньше развлекаться. Часть торговли ушла в интернет. Вместо кафе – доставка еды. Ну, к чему я буду все рассказывать тем, с кем живу на одной планете? Вы сами все видели.

Интересно, что Украине, кроме бед, локдауны принесли и позитивный результат. Неожиданный. Ключевой вопрос – как к нему относиться? Как к случайному разовому выигрышу в лотерею? Или как к шансу?

Итак – сама новость. В Украине торговый дефицит снизился более чем вдвое по итогам 2020 года – с 10,22 до 4,9 млрд долл. То есть разница между тем что мы продаем и покупаем сократилась так, как не сокращалась ни при одном правительстве. Да, мы традиционно были в минусе, закрывая его кредитами, распродажей госсобственности, в перспективе очевидно землей и так далее. Так всегда бывает, когда ты экспортируешь сырье, а импортируешь уже продукцию из него. Печальная участь бедных стран. И мировой локдаун эту историю здорово изменил. Мы не в плюсе, но минус сократили в два раза. Почему я считаю, что причина в локдауне? Ну, мы же реалисты. Не правительство же хвалить.

Возвращаемся к ключевому вопросу – это разовый выигрыш в лотерею или шанс? Ответ зависит исключительно от нас. Можно просто представить это в качестве результата работы власти и повторять тезис в эфире. А можно спокойно и тщательно проанализировать – почему так произошло. Где украинский покупатель заменил импорт отечественным продуктом, почему и как это закрепить? Какие украинские отрасли смогли в условиях пандемии усилить позиции на внешнем рынке и как помочь им сделать это тенденцией? Это очень упрощенно, по каждому сегменту рынка нужно смотреть на перемены и делать выводы. Работа для большой команды экономистов, причем использовать исключительно теоретиков будет ошибкой.

Из выводов нужно формировать стратегию. Минимум на три года, а лучше на пять или десять. Вопрос – кто может этим заняться в стране, где правительство меняется раз в полгода, а горизонт планирования – один бюджетный год?

Если вопрос риторический – значит, мы просто выиграли в лотерею...

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