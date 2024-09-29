Ливни на западе, а на юге – до +27: синоптики дали прогноз погоды в Украине на последнее воскресенье сентября

В воскресенье, 29 сентября, в Украине ожидается похолодание, сильный ветер и осадки: от кратковременных до значительных дождей. Такой погода будет в основном на западе и севере, в то же время на юге еще будет тепло – до +27 °С.

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Об этом свидетельствует прогноз от Украинского гидрометеорологического центра. Согласно данным синоптиков, самое холодное в последнее воскресенье сентября будет в Карпатах.

Так, 29 сентября в западных и Житомирской областях облачно, значительные (в Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях умеренные, местами значительные) дожди, снижение температуры до +9… +14 °С.

В Украинских Карпатах сильный дождь, температура в течение суток +4… +9°С.

На остальной территории страны переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской и Винницкой областях днем местами кратковременный дождь; температура днем +19… +24 °С, в южной части до +27 °С.

Ветер юго-восточный с переходом в Киевской, Черниговской и Винницкой областях на северный, 7-12 м/с, днем в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. В Киеве днем +21… +23 °С.

По уточнению синоптиков, значительные дожди 29 сентября будут в западных областях (кроме Волынской и Хмельницкой областей), а днем в западных и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"И уровень опасности, желтый. В Карпатах сильный дождь – II уровень опасности, оранжевый", – отметили УкрГМЦ.

Как сообщал OBOZ.UA, начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко пояснила, что в этом году осень будет в Украине практически сухой. Засуху вызывает блокирующий антициклон, со временем она будет усиливаться, а осадки ожидаются только на западе страны.

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