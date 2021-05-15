После потепления Украину накроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды до конца мая
В ближайшую неделю погода в Украине будет неустойчивой. По прогнозам синоптиков, выходные 15 и 16 мая (суббота и воскресенье) порадуют теплом и солнцем, но уже совсем скоро на территории всей страны могут начаться дожди.
О наступлении летнего тепла говорить рано. В конце мая ожидается сильное похолодание, не исключены даже заморозки. Так какой же погоды ждать украинцам до конца текущего месяца, узнавал OBOZREVATEL.После теплых выходных начнутся дожди и грозы
Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что температура воздуха в субботу и воскресенье может повыситься.
"В ближайшие два дня будет достаточно теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до +18… +24 градусов, на юге и востоке страны до +26 градусов. Но с воскресенья, 16 числа, могут наблюдаться отдельные кратковременные дожди", – сообщил он.
Осадки принесут атмосферные фронты, которые придут в Украину "сначала с запада, а потом с юго-востока".
В следующие три дня, 17, 18 и 19 мая, дожди усилятся. Местами пройдут грозы. "Существенного похолодания как такового не будет, но из-за дождей и облачности ощущение будет не таким комфортным, как в предыдущие дни", – заметил Мурмыло.
Сильные дожди ожидаются в понедельник, 17 мая. "Затем интенсивность осадков будет ослабевать, пройдут дожди различной интенсивности, где-то больше, где-тот меньше".
Он уточнил, что с понедельника по среду (17-19 мая) "температурный фон понизится несущественно" – всего на 2-3 градуса по отношению к показаниям выходных.
С 19 мая дожди должны прекратиться. "Но температурный фон будет не слишком комфортным. Может быть прохладная погода, но без существенного похолодания", – уточнил синоптик.
По его словам, настоящей летней погоды пока ожидать не стоит. "Сейчас идут кратковременные понижения и повышения температуры, но сказать, что лето наступило, пока нельзя", – пояснил Мурмыло.
Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала OBOZREVATEL, что погодная обстановка мая полностью соответствует научным моделям. Май 2021 года подобен маю, который был характерен для 1980-х годов.
"Май идет спокойно. И теплые, и холодные дни в пределах тех норм, которые были всегда", – сказала она.
Ученая сообщила, что "вторая половина мая не может быть теплее первой": "По моим расчетам, к концу месяца ожидается резкое похолодание. Оно пойдет и на начало июня".
"В начале июня могут быть заморозки. Это то, что было рассчитано. А как оно получится, посмотрим", – предупредила она.