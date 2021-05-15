После потепления Украину накроют дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды до конца мая

В ближайшую неделю погода в Украине будет неустойчивой. По прогнозам синоптиков, выходные 15 и 16 мая (суббота и воскресенье) порадуют теплом и солнцем, но уже совсем скоро на территории всей страны могут начаться дожди.

О наступлении летнего тепла говорить рано. В конце мая ожидается сильное похолодание, не исключены даже заморозки. Так какой же погоды ждать украинцам до конца текущего месяца, узнавал OBOZREVATEL.

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что температура воздуха в субботу и воскресенье может повыситься.

"В ближайшие два дня будет достаточно теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до +18… +24 градусов, на юге и востоке страны до +26 градусов. Но с воскресенья, 16 числа, могут наблюдаться отдельные кратковременные дожди", – сообщил он.

Осадки принесут атмосферные фронты, которые придут в Украину "сначала с запада, а потом с юго-востока".

В следующие три дня, 17, 18 и 19 мая, дожди усилятся. Местами пройдут грозы. "Существенного похолодания как такового не будет, но из-за дождей и облачности ощущение будет не таким комфортным, как в предыдущие дни", – заметил Мурмыло.

Сильные дожди ожидаются в понедельник, 17 мая. "Затем интенсивность осадков будет ослабевать, пройдут дожди различной интенсивности, где-то больше, где-тот меньше".

Он уточнил, что с понедельника по среду (17-19 мая) "температурный фон понизится несущественно" – всего на 2-3 градуса по отношению к показаниям выходных.

С 19 мая дожди должны прекратиться. "Но температурный фон будет не слишком комфортным. Может быть прохладная погода, но без существенного похолодания", – уточнил синоптик.

По его словам, настоящей летней погоды пока ожидать не стоит. "Сейчас идут кратковременные понижения и повышения температуры, но сказать, что лето наступило, пока нельзя", – пояснил Мурмыло.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала OBOZREVATEL, что погодная обстановка мая полностью соответствует научным моделям. Май 2021 года подобен маю, который был характерен для 1980-х годов.

"Май идет спокойно. И теплые, и холодные дни в пределах тех норм, которые были всегда", – сказала она.

Ученая сообщила, что "вторая половина мая не может быть теплее первой": "По моим расчетам, к концу месяца ожидается резкое похолодание. Оно пойдет и на начало июня".

"В начале июня могут быть заморозки. Это то, что было рассчитано. А как оно получится, посмотрим", – предупредила она.