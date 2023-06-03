'Лето без войны': фонд 'Мрия' начинает программу летнего отдыха и реабилитации для детей Героев

Благотворительный фонд Юлии Паевской (Тайры) "Мрия" отправил первые группы детей военнопленных и павших воинов из Киева и Днепра на отдых в Болгарию в рамках программы "Лето без войны". К солнечному курорту отправились дети от 2 до 16 лет, малышей сопровождают матери.

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Не считая времени на дорогу, на европейском побережье подопечные фонда проведут неделю. Их будут ждать морские волны, развлечения у бассейнов и профессиональная украиноязычная анимация. Все это станет отличным отдыхом для семей, потерявших самое дорогое.

"Когда только начинали этот проект, я переживала, сможем ли организовать так, чтобы эти семьи обошли все хлопоты, связанные с организацией поездки, чтобы для них были только солнце и море. Поэтому хочу поблагодарить каждого члена нашей команды, каждого донора, кто поддержал "Лето без войны". Ваши донаты делают действительно большое дело", — рассказывает исполнительный директор фонда "Мрия" Татьяна Комлик.

Программа "Лето без войны" была начата с заботой о самых маленьких подопечных фонда. Ее цель – помочь детям и их матерям – женам павших защитников пройти психологическую реабилитацию и восстановить душевный ресурс после тяжелой потери и неизвестности ожидания родного человека из российской тюрьмы.

"Мы из Мариуполя, в мае прошлого года сумели уехать из города, оставив позади всю предыдущую жизнь. Моим детям очень не хватает ощущения привычного, спокойного мира. И это была их мечта – снова увидеть море, почувствовать его запах. Безгранично благодарна всем, кто помог ее осуществить", - говорит Татьяна Черевко, мама 7-летнего Саши, 4-летнего Алексея и 2-летней Маргаритки.

Всего на попечении фонда находятся более 2 тысяч детей. "Мрия" стремится обеспечить им качественный летний отдых благодаря поддержке спонсоров, партнеров и небезразличных украинцев. Программа будет действовать до середины сентября 2023 года. В течение этого времени детям с мамами будет предложена возможность отправиться на курорты Европы (Греция, Болгария, Хорватия) или в западные регионы Украины.