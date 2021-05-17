Летней погоды ожидать не стоит: синоптик озвучил прогноз для Украины на неделю

С начала следующей недели в Украине будет наблюдаться незначительное похолодание. Настоящей летней погоды пока ожидать не стоит.

Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, по его словам с понедельника по среду "температурный фон понизится несущественно" – всего на 2-3 градуса по отношению к показаниям выходных.

Со среды, 19 мая, дожди должны прекратиться, однако температура воздуха не будет достаточно комфортной, отметил синоптик.

"Может быть прохладная погода, но без существенного похолодания", – уточнил он.

По словам Мурмыло, настоящей летней погоды пока ожидать не стоит. "Сейчас идут кратковременные понижения и повышения температуры, но сказать, что лето наступило, пока нельзя", – пояснил Мурмыло.

Также ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз на лето-2021 в Украине. По его словам, оно ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы. При этом июнь будет менее дождливым, чем июль и август.

Начало второго летнего месяца, по словам синоптика, будет дождливым, а вот с 4 по 8 июля ожидается аномальная жара. Август, согласно прогнозу, начнется с жары, а 8 числа страну настигнет буря.

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