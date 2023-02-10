Летели вглубь территории Украины: защитники Украины приземлили две вражеские "птички" на Харьковщине. Фото
Защитники Украины продолжают "ослеплять" российские оккупационные войска. В пятницу украинские военные приземлили две вражеские "птички" в Харьковской области.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. "Пограничники помогли приземлить две вражеские "птички" на Харьковщине", – говорится в сообщении.
В частности, пограничники зафиксировали два беспилотника, пересекших границу и летевших вглубь территории Украины. Эту информацию они сразу передали Вооруженным силам Украины, которые, в свою очередь, приземлили незваных "гостей".
Следует отметить, что вторгшиеся в Украину 352 дня назад войска России за это время лишились более 6,4 тыс. бронемашин и 581 единицы армейской авиации. Только за последние сутки в небе защитники сбили три БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1970).
Напомним, украинские пограничники в Донецкой области подбили дрон российских оккупантов. С его помощью россияне корректировали артиллерийский огонь по украинским позициям.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 27 января, украинские защитники на восточном направлении сбили российский штурмовик Су-25. Приземлили вражескую "птичку" Воздушные силы ВС Украины.
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