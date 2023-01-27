Украинские защитники ''приземлили'' очередной вражеский штурмовик Су-25

В пятницу, 27 января, украинские защитники на восточном направлении сбили российский штурмовик Су-25. Приземлили вражескую "птичку" Воздушные силы ВС Украины.

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Вражеский самолет был сбит расчетом зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Командования ПС ВСУ.

"27 января 2023 года на восточном направлении подразделением зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика воздушного командования "Юг" был сбит очередной российский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.

Напомним, защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ, на 338-е сутки ликвидировали уже 124 710 ее солдат и офицеров. Накануне к "двухсотым" присоединились еще 850 оккупантов.

В небе были сбиты 283 вертолета и 292 самолета армейской авиации России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение предыдущих четырех дней воины ВСУ уничтожили четыре места базирования захватчиков. Также оккупантов лишили еще двух складов с оружием.

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