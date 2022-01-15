Летели с горы и бились головой: подробности смертельного ЧП с украинцами на Говерле. Видео

В Карпатах во время восхождения на Говерлу погибла 57-летняя женщина. Также пострадали два человека – сын и невестка погибшей. Спасатели их не могли сразу найти и лишь благодаря GPS-мониторингу определили местоположение и спустили с горы.

Причиной трагедии называют плохие погодные условия – сейчас в горах сильный ветер и обледенение. Спасатели изо всех сил пытаются достучаться до туристов с призывом не рисковать подниматься на вершину в таких условиях, но зачастую на замечания специалистов не обращают внимания. Об этом говорится в сюжете ТСН (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Журналисты рассказали, что туристы знали о том, что склон Говерлы обледенел, но несмотря на это пренебрегли предупреждением спасателей, так как считали себя готовыми к подъему в таких условиях. Впрочем к вершине горы они так и не дошли, а когда стали спускаться назад, поскользнулись и ветер понес их вниз.

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"Подниматься легко, а спускаться уже по льду. Поэтому я поскользнулась, метров 200 летела вниз, билась головой. И были елки, я смогла выставить ноги вперед. Если бы не эти елки, потому что там очень высокий обрыв, я бы спину точную сломала", – рассказывает потерпевшая туристка.

В то же время для 57-летней женщины именно деревья стали фатальными. В полиции предположили, что туристка ударилась головой и погибла на месте еще до приезда спасателей.

Во время поисковых работ были задействованы сразу 30 спасателей, использовалось альпинистское оборудование. Травмированных мужчину и женщину госпитализировали. В свою очередь спасатели в очередной раз обратились к туристам с просьбой не полагаться на свою самоуверенность и прислушиваться к предупреждениям ГСЧС походом в горы.

Напомним, в районе горы Драгобрат в Закарпатской области заблудился житель Одессы. Мужчину приютили егери, пока его разыскивали спасатели.

В декабре в районе долины Руна заблудились трое мужчин. Одного из них нашли мертвым.

Также 4 января в Карпатах из-за непогоды заблудились туристы из Одессы. Трое мужчин и женщина не прислушались к советам спасателей и вышли в поход.

Летом в Карпатах был найден Алексей Стефанцов, который отстал от группы туристов во время подъема на гору Говерла. На поиски 6-летнего ребенка полиция направила все подразделения по привлечению службы спасателей и волонтеров.