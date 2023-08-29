Летчики, погибшие на Житомирщине, представлены к госнаградам: почему произошла катастрофа и что рассказывали очевидцы

Летчики Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков, которые погибли в результате авиакатастрофы в Житомирской области, представлены к государственным наградам. Также издан приказ о присвоении воинских званий.

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Все трое пилотов погибли 25 августа. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что военных пилотов, трагически погибших во время выполнения боевого задания в Житомирской области 25 августа, представлено к государственным наградам.

Также он добавил, что издал приказ о присвоении воинских званий майору Вячеславу Минке – "подполковник", майору Сергею Проказину – "подполковник" и капитану Андрею Пильщикову – "майор".

Погибшие были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ. Во время полномасштабной агрессии РФ каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в частности тактических задач на восточном и Запорожском направлениях.

Стоит отметить, что Государственное бюро расследований будет проверять три версии трагедии, когда из-за столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в небе над Житомирской областью погибли три летчика. Уже известно, что катастрофа произошла при совершении маневра разворота.

На сегодняшний день следствие прорабатывает три версии: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации совершения полетов.

Учебно-боевые самолеты L-39 упали в огороды частных домов на Житомирщине. Несколько очевидцев рассказали, что видели, как падали самолеты. Местный житель Руслан отметил, что самолеты стали не управляемыми еще в воздухе. По его словам, они во время полета как-то затронули друг друга.

Еще одна свидетельница по имени Лидия отметила, что самолеты летели на расстоянии, но в какой-то момент начали приближаться друг к другу и после этого рухнули. При этом другой мужчина добавил, что сначала услышал взрыв.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания столкнулись два учебно-боевых самолета L-39, погибли три украинских пилота.

Ранее сообщалось, что авиакатастрофа произошла при совершении маневра разворота. Чтобы выяснить настоящую причину инцидента, необходимо проведение множества экспертиз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах ВСУ назвали имена трех украинских пилотов, погибших 25 августа в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 на Житомирщине.

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