Леся Никитюк и бренд glo™ сняли стильный ролик о свободе быть собой

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glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина

Бренд glo ™ вместе с его амбасcадоркой, украинской телеведущей Лесей Никитюк сняли видеоролик о свободе самовыражения без предубеждений. Ролик можно посмотреть на Youtube-канале glo Ukraine. Новая работа, как и остальные проекты бренда, воплощает ключевые аспекты философии glo™ – постоянный поиск и создание неожиданных сочетаний, а также отказ от компромиссов.

"Каким мог бы быть мир, где каждый может свободно выражать себя и свои желания? Новый видеоролик бренда glo™ позволяет представить это. Вместе с Лесей Никитюк бренд открывает двери в смелый и бескомпромиссный мир hyper+ – своеобразную параллельную реальность, где можно быть собой на все сто процентов и получать удовольствие от каждого момента жизни", – сказано в пресс-релизе.

Над видео работала целая звездная команда: амбассадорка бренда Леся Никитюк, режиссеры Леонид Колосовский и Дмитрий Голумбевский, студия The Martini Shot, а также блестящий актерский состав. В него вошли хореограф и участник шоу "Танцы со Звездами" Дмитрий Жук, популярный блогер Евгений Таллер, танцор шоу "Танцуют Все" Бахтияр Ибрагимов и другие.

В самобытных героях hyper+ мира каждый может узнать себя – они смелые личности, которые свободно воплощают свои желания в жизнь. Например, девушка из офиса в обеденный перерыв подвергается драйву хип-хопа и пускается в пляс посреди улицы. Мастер ремонтных дорожных работ становится супер-звездой крутой блогерской платформы. А парень, просто прогуливаясь на площади, рисует в своем воображении фантастический мир.

Каждая история hyper+ мира интересна и заставляет задуматься, что быть собой – это действительно круто. Стоит только отбросить предубеждения и стереотипы, принять себя и свои увлечения и открыть собственный неповторимый уникальный стиль.

"Смелые эксперименты, неожиданные сочетания и ощущение свободы присущи всему, что делает бренд glo™ – от нестандартных проектов до стильных инновационных девайсов. Недаром glo hyper+ подарил свое имя невероятному миру из ролика, ведь технологичное устройство с современным дизайном может удачно подчеркнуть индивидуальный образ своего владельца", – считают в компании.

Линейка glo™ hyper + – это отображение стиля, воплощенное в утонченных линиях, комбинации текстур и современном дизайне. Элегантный черный, совершенный синий, безупречный белый или изысканный золотой — каждый из цветных вариантов девайса дает возможность подчеркнуть свой стиль.

Напомним, ролик о мире hyper+ – не первая коллаборация бренда glo™ с Лесей Никитюк. С мая телеведущая сотрудничает с брендом в рамках урбанистической кампании "Місто vs. Урбазаври", которая проходит в Киеве, Одессе и Харькове.