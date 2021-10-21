Сгорела площадь размером с пол-Киева: как Житомирщина приходит в себя после лесных пожаров 2020. Фоторепортаж

Весной 2020 года в Житомирской области вспыхнули два масштабных пожара, местные жители окрестили их ''черным бедствием''. В конце марта загорелся Древлянский природный заповедник и Народническое специальное лесное хозяйство. А 4 апреля вспыхнуло в Овручскому лесхозе. Тогда выгорело более 40 тыс. га в шести лесничествах.

Ликвидация весенних пожаров заняла более трех недель. Только 4 мая последние тлеющие поляны были полностью ликвидированы.

Корреспондент OBOZREVATEL побывал в Овручских лесничествах и увидел, как изменилась лесная пожарная охрана.

Причиной мартовского пожара стал поджог сухой травы на огородах. А в апреле Овручское лесничество загорелось из-за обрыва линии электропередач. В Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства ущерб оценили в 1,3 млрд грн.

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''Март и апрель для нас считается самым пожароопасным. Потому что земля сухая, нет зеленой травы. Еще одна проблема – это сильные ветра, огонь разгоняют моментально'', – рассказал глава управления Виктор Сахнюк.

Он возглавил управление лесного хозяйства в день, когда вспыхнул пожар в Овручскому лесхозе.

''Я сразу выехал на место первых пожаров. Помню, как заезжаю на одну просеку. Там работает две наших пожарных машины, трактор. А местность окружена высокими соснами. И нас там накрыл верховой пожар. То есть ветер так быстро гнал огонь, чот мы едва успели выехать на одной машине'', – рассказал он.

Тогда огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов в селах Рудня, Острова, Девошин, Журба, Магдин и Личманы Овручского района. Сегодня большинство сгоревшего жилья восстановлено.

Овручский леса

Овручский лесхоз объединяет в себе шесть лесничеств. Здесь есть целые просеки, в которые закрыт доступ из-за радиации – в 1986 году радиоактивные пятна накрыли лес. Пожарные тогда всеми силами спасали эти участки – огонь мог поднять радиоактивные частицы в небо, а ветер разогнал бы его по всей Украине.

Большинство деревьев в местных лесхозах была высажена в 1950-х годах. ''Старый лес'', которому более 170 лет сохранился на территории Древлянского заповедника.

Лесники взялись восстанавливать поврежденные участки. Их сейчас активно вырубают, а древесину продают. За эти деньги засаживают пострадавшие участки. Так уже востановлено 16 тыс. га. Чтобы восстановить флору на уничтоженной огнем территории, нужно еще два года, заявляют в лесхозах.

''До конца года запланировано провести лесовосстановление еще на площади 190 га. Наглядным примером мы показали, как пожарища, которые остались от пожаров, восстанавливаются и становятся основой нового молодого леса'', – говорит глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Как обновились пожарные станции

После пожаров 2020 года, лесхозы полностью обновили свои пожарные станции. Закупили новую технику и установили видеонаблюдение.

Как отметил Виктор Сахнюк, теперь изменено планирования лесных массивов, расчищены подъезды к наиболее удаленным участкам. Также созданы новые защитные минерализованные полосы и были расчищены пожарные водоемы.

Но еще больше лесники гордятся системой видеонаблюдения. Она свела на нет потребность в постоянных башнях, где дежурили люди. Там установлено 62 камеры видеонаблюдения. Ими руководят дежурные, а вся информация выводится на монитор. Собранные данные с камер лесничеств передаются в лесхоз, где другой дежурный наблюдает за всеми лесами предприятия.

''В 2021 году по сравнению с прошлым годом сократилось колличество пожаров более чем в 2 тыс. раз. Из 43 тыс. га до 16,7 гектара. В 2020 году в лесах государственных лесохозяйственных предприятий облуправления возникло 503 случая лесных пожаров, а в 2021 – 37 случаев'', – рассказал глава области Виталий Бунечко.

Центральный пункт наблюдения расположен в областном управлении, где специалист ведет мониторинг за лесами Житомирщины.

"Для каждого уровня разработан и отработанный алгоритм действий в случае обнаружения дыма или огня. Информация об этом срочно передается в ближайшую оперативную группу, откуда быстро могут организовать выезд на место пожара", – добавил Сахнюк.

Техника

Закуплено почти 300 единиц техники. Это мотоциклы, тракторы, легковые автомобили, лесовозы и другая необходимое оборудование.

''На обновление материально-технической базы лесных хозяйств области из разных источников – государственного, областного бюджетов и средств предприятий – было направлено 109 млн грн`', – заявил Виталий Бунечко председатель Житомирской облгосадминистрации.