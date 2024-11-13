Легкий и положительный день: астролог дала прогноз на 13 ноября

Сегодня, в среду, 13 ноября, длится 12-й лунный день. Луна находится в Овне, а Солнце – в Скорпионе.

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Астролог и нумеролог Исита Гая спрогнозировала, что день в целом будет легким и приятным. Этим она эксклюзивно поделилась с OBOZ.UA.

Мир сегодня отмечает День доброты. К тому же энергия среды, поскольку это день Меркурия, это энергия коммуникации, а число 13 символизирует трансформацию и изменения. "Поэтому трансформация будет происходить как раз в сфере наших коммуникаций, в сфере нашего общения. Я бы советовала не вступать в конфликты в этот день. Будут ситуации, которые могут подводить вас к конфликтам, но я бы советовала следить за коммуникацией и какие-то острые моменты постараться смягчить", – рассказала астрологиня.

Она также напомнила, что сейчас идет середина месяца и приходит время завершать дела. "То, что вам не нужно, может уйти из вашей жизни именно в этот день", – сказала Исита Гая.

Для усиления интуиции и энергии в этот день она посоветовала надевать зеленую одежду и украшения из зеленых камней. Они также помогут преодолеть препятствия, которые могут произойти в среду. Всё пройдет легче.

Относительно практик, которые следует делать в день трансформации, Исита Гая порекомендовала записывать свой поток сознания. "Это когда вы берете тетрадь берете ручку и просто начинаете писать все, что вам приходит в голову. Неважно – окно, птичка пролетела, надо мусор вынести, сходить в магазин, так, я не позвонила подруге. Вот все что вам идет, вы просто сидите и пишете-пишете-пишете-пишете, из подсознания все выгружаете. И это будет, знаете, такое бубнение все внутри. И потом в какой-то момент вы почувствуете, что все уже незачем писать, что нет мысли. И вот этот момент, когда нет мысли – это чистейший момент – вот в этот момент закройте глаза и просто слушайте свое физическое сердце. Потом снова появляются мысли – снова начинаете писать. Нет мысли – закрываете глаза и просто слушаете физическое сердце. И вот так где-то три этапа три подхода сделайте, и вы почувствуете, что вам стало легче, что внутри пошло какое-то глубокое напряжение. Эта практика помогает нам снять как раз давление и напряжение на наше подсознание", – объяснила Исита Гая.

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