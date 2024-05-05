Легендарный воин Виталий Шумей полноценно заговорил после тяжелой травмы: видео

Украинский военнослужащий с тяжелыми травмами Виталий Шумей впервые после ранения заговорил полноценно. Об этом сначала сообщили в сети волонтеры, а затем защитника Украины посетило телевидение.

"Не шепчет, а говорит. Утром больше, а вечером пока устает. Его мозги работают. Просит передать всем поклон, кто семью поддерживал", – сообщили волонтеры.

Командир ЗРК Виталий Шумей получил минно-взрывные травмы в 2022 году в боях под Авдеевкой. Из-за тяжелого ранения головы (перелом черепа с обеих сторон) он утратил возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть.

Военный перенес три операции на голове, его лечили в Днепре, Киеве и Чернигове. В мае 2023 года боец перенес несколько операций в Испании и тогда прошептал свои первые слова. Однако в конце лета у Виталия случился приступ эпилепсии и его состояние снова ухудшилось.

Все это время за раненым наблюдает его отец Сергей Шумей. Делает ему массаж глаз, щек, шеи.

"Массаж делаю постоянно. Перед тем, как он должен общаться, я его должен так подготовить, и тогда он начинает говорить, есть и шутить", - рассказал отец Виталия.

По словам отца, его сын "правильно мыслит, говорит короткие фразы, но не просто так, а по теме".

Понятно, что с мужчиной также занимаются физиотерапевты. Если раньше Виталий все время просто лежал, теперь он потягивается, начинает работать руками.

"Это для нас достижение", – говорит Сергей Шумей. Он уверен, что скоро будет более значительный прогресс, а когда-нибудь придет время и Виталий будет ходить.

Боец сейчас в реабилитационном центре "Модричи" во Львовской области. Медики констатируют: Виталий начал говорить, также начал больше контролировать голову, проявлять разнообразные эмоции – смех, плач, грусть. Виталий понимает, где он находится, что с ним происходит и что с ним произошло.

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