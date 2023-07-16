Прикованный к постели боец Виталий Шумей впервые заговорил после тяжелой травмы в августе 2022 года

Украинский боец Виталий Шумей, который в августе прошлого года получил тяжелую травму от взрыва вражеской мины под Авдеевкой, впервые заговорил. Защитник проходит сложную реабилитацию в Барселоне, Испания, и уже смог набрать 10 кг потерянного за время лечения веса.

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Радостную новость о постепенном возвращении нашего защитника к нормальной жизни передает Суспильне, ссылаясь на воронтеров, которые постоянно следят за нуждами Виталия. Рядом с ним все время находится отец, который и услышал первые слова сына, в ответ на его заурядные вопросы.

"На вопрос "Можно я сделаю?" он ответил: "Да, папа". А на вопрос "Что ты будешь воду или сок?", ответил "Сок", – передает издание слова мужчины.

Отмечается, что Виталию сделали две хирургические операции на мозг, в дальнейшем вмешательство в его организм не планируется. В начале прошлого месяца бойцу делали большую диагностику по восстановлению функций мозга – динамика положительная.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским защитникам удалось спасти побратима, засыпанного землей во время вражеского обстрела. Его в буквальном смысле откопали из-под земли и дали ему новый позывной.