Лечение не завершено: Буданов рассказал о состоянии жены после отравления

Супруга начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова Марианна все еще проходит лечение после отравления тяжелыми металлами. Ее самочувствие уже лучше.

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Об этом рассказал сам Буданов в интервью изданию The Financial Times, опубликованном в воскресенье, 21 января. Глава разведки не стал раскрывать детали о процессе лечения своей жены.

"Она лечится, ей уже лучше", – сказал он.

Также Буданов отказался уточнить, был ли он или его жена целью отравления.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что лечение Марианны Будановой после отравления будет продолжительным. Он сообщил, что речь идет про длительный курс лечения под наблюдением медицинских специалистов.

Об отравлении супруги Кирилла Буданова тяжелыми металлами стало известно 28 ноября. СМИ сообщали, что Марианну отравили через еду, похожие симптомы были также у нескольких сотрудников ГУР (жена Буданова проживает фактически в его кабинете. – Ред.). Она первой почувствовала ухудшение самочувствия.

По информации источников OBOZ.UA, в организме супруги начальника ГУР обнаружили мышьяк и ртуть. Такими же веществами, вероятно, был отравлен и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Специалисты говорят, что в обоих случаях злоумышленники действовали по схожей "схеме", и предполагают, что причастными могут быть спецслужбы страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе президента Украины тоже объяснили отравление жены Буданова, вспоминая Россию. Там подчеркнули, что агрессор ищет любые инструменты влияния на ситуацию в Украине.

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