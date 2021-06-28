"Л/ДНР" приостановили обстрелы на Донбассе после провала с беспилотником

По состоянию на утро понедельника, 28 июня, террористические формирования "Л/ДНР" четыре реза обстреляли позиции украинских военных. Агрессия со стороны противника прекратилась только после жесткого пресечения попытки отслеживать местоположение и перемещение ВСУ

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил на Facebook. Украинская сторона зафиксировала все случаи нападения и передала информацию представителям СММ ОБСЕ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, оккупант нарушал достигнутых договоренностей по прекращению огня 27 июня:

У Старогнатовки Донецкой области противник осуществлял обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Видео дня

На Приазовье в районе Водяного противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Во время обстрела украинский боец получил осколочное ранение. Он был госпитализирован с места и сейчас его жизни ничто не угрожает.

На севере Луганщины зафиксировано пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Украинские военные, со своей стороны, придерживаются соблюдения договоренностей, достигнутых в нормандском формате, но оказывают отпор при совершении противозаконных действий врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня в районе Песок противник совершил обстрел украинских позиций, смертельно ранив военнослужащего ВСУ.