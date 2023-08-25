Kyiv Post отдала месячную прибыль в поддержку курсов английского в 'Гончаренко центре'

Редакция старейшего англоязычного издания Украины Kyiv Post отказалась от месячной прибыли по рекламе, чтобы поддержать всеукраинскую сеть образовательно-культурных пространств Гончаренко центр.

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Об этом заявил главный исполнительный директор Kyiv Post Люк Шенье во время благотворительного мероприятия, посвященного 32-й годовщине Независимости Украины.

По его словам, редакция решила направить средства в поддержку Гончаренко центра, чтобы помочь образовательной инициативе и предоставить доступ к бесплатному обучению еще большему числу украинцев.

"Мы решили задонатить 100 000 гривен. Почему? Достаточно одного слова — уважение. Уважение к команде этого проекта, к невероятным людям, которые, несмотря на обстрелы и воздушные тревоги, продолжают предоставлять бесплатное образование для детей и взрослых. По-моему, это невероятно. И я рад, что наше издание стало партнером Гончаренко центра. Мы не могли поступить иначе, ведь такие проекты нуждаются в поддержке каждого из нас", - отметил Люк Шенье.

Еще часть средств от рекламы команда Kyiv Post направила на помощь украинским спецназовцам, закупив для них антидроновое ружье, беспилотник и систему спутниковой связи StarLink.

Как отметил основатель сети Гончаренко центр, народный депутат Украины Алексей Гончаренко, вклад команды Kyiv Post позволит расширить обучающую программу сети и запустить дополнительный набор на курсы иностранного языка.

"Очень символично, что два направления, которые поддержала команда Kyiv Post - это Силы обороны и доступное образование. Ведь это то, на чем фокусируется и наша команда - бесплатное обучение и помощь украинскому войску. Гордую, что старейшее англоязычное издание страны стало нашим партнером. Благодаря всей редакции, этот вклад конвертируется в новые учебные программы, волонтерские проекты и помощь тем, кто в этом действительно нуждается", — отметил Алексей Гончаренко.

Мероприятие, организованное изданием Kyiv Post, объединило не только нынешних воинов и общественных активистов, но и бывших политзаключенных и активистов репрессивного советского периода: лидера Крымскотатарского народа Мустафу Джемилева, борца за украинскую независимость Олеся Шевченко и Ларису Лохвицкую – бывших политзаключенных и общественных деятелей.

Отметим, что Гончаренко центр – крупнейшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная народным депутатом Алексеем Гончаренко в 2021 году. Главная цель проекта – вдохновлять и предоставлять необходимые знания людям любого возраста для улучшения их будущего. Важная составляющая проекта – платформа Гончаренко Центр. Online, что предлагает бесплатные уроки английского для всех желающих.

С 24 февраля 2022 года Гончаренко центры по всей стране превратились в мощные волонтерские хабы, где оказывается помощь военным и переселенцам. С тех пор команда проекта передала более 200 тонн помощи, а также более 70 автомобилей, антидроновые ружья и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" для спецназовцев.